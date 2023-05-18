Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

Минэнерго Украины сообщило 18 мая о повреждении объектов энергетики на территории страны в результате ударов.

По информации украинского ведомства, зафиксированы попадания в объекты энергетической инфраструктуры.

«Без света остались более 20 населенных пунктов», — заявили в минэнерго Украины.

Также сообщили о проблемах с электроэнергией в Хмельницкой и Николаевской областях. По данным ведомства, без света остались 1,7 тысячи потребителей.

В Минобороны России пока не подтверждали удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении объекта в результате ракетной атаки в Хмельницкой области. Власти региона заявили о попадании в объект инфраструктуры. Перед этим ракетный удар поразил промышленный объект в Одессе — мощный взрыв разрушил бетонные стены и стальной каркас здания. Также российские войска нанесли удар по узлу военной логистики в Одесской области. Точное место на момент удара было неизвестно, но сообщалось, что ВСУ часто размещают в подобных строениях боеприпасы и технику, которые именно через Одесскую область получают от Запада.