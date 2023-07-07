Киев, 8 июля, 2023, 01:56 — ИА Регнум. На Украине в ночь на 8 июля в семи областях объявили воздушную тревогу. Издание «Зеркало недели» сообщило о прогремевшем взрыве в Днепропетровской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным официального ресурса для оповещения населения Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Также воздушную тревогу объявили в подконтрольных Киеву районах Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.

Подробности прозвучавших в Днепропетровской области взрывов не сообщаются.

Как сообщало ИА Регнум, в Донецке два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Петровского района — ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1986 года рождения.

Вечером 7 июля в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке зафиксировано прямое попадание в торговый центр «Галактика» с последующим возгоранием.