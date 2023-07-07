Донецк, 7 июля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. В Донецке два мирных жителя пострадали в результате обстрела ВСУ Петровского района, сообщили 7 июля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

По состоянию на 22:00 мск при обстреле украинскими войсками на улице Добровольского, 7 ранения получили мужчина 1985 года рождения и женщина 1986 года рождения.

Также повреждён многоквартирный жилой дом на улице Добровольского, 1.

Ранее ИА Регнум передавало, что вечером 7 июля в результате обстрелов украинских боевиков в Донецке зафиксировано прямое попадание в торговый центр «Галактика» с последующим возгоранием. Кроме того, повреждены несколько многоквартирных жилых домов на улицах Петровского и Добровольского.

По данным Минобороны, в ходе боёв на донецком направлении ВСУ потеряли в течение 6 июля более 420 военных. Также уничтожены три танка, семь боевых машин пехоты, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства и гаубица Д-20.