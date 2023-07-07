Москва, 7 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Штурмовик Су-25 воздушных сил Украины сбит российскими военными в Запорожской области. Об этом сообщил 7 июля официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны России СУ-25

Украинский Су-25 сбит средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Одаровка Запорожской области, уточнил он на брифинге.

Конашенков проинформировал, что за сутки перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Беспилотные аппараты ВСУ уничтожены в количестве 13 единиц в Херсонской и Запорожской областях, в ДНР и ЛНР.

Кроме того, на запорожском направлении российские войска поразили скопление живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны ВСУ у населённого пункта Луговское.

Общие потери противника на запорожском и южнодонецком направлениях превысили 200 человек за минувшие сутки. Также ВСУ потеряли две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубицу «Мста-Б» и САУ AF-90 британского производства.

Как сообщало ИА Регнум, российские войска уничтожили склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Орехова в Запорожской области в минувшие сутки.