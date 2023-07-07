Москва, 7 июля, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) России уничтожили склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ в районе Орехова в Запорожской области. Об этом 7 июля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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На запорожском направлении, информировал он, российские войска нанесли поражение скоплению живой силы и техники 106-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Луговское в Запорожской области.

Представитель российского Минобороны также рассказал о потерях противника на запорожском и южнодонечком направлениях. Так, ВСУ за сутки потеряли свыше 200 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, три автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка AF-90 производства Великобритании.

Днём ранее Конашенков заявил об уничтожении 165 украинских военных на этих же направлениях. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины, в том числе БТР Stryker американского производства, три автомобиля, РСЗО «Град», самоходная гаубица Cezar французского производства и САУ «Гвоздика».