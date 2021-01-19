Санкт-Петербург, 19 января, 2021, 09:36 — ИА Регнум. Немецкие снаряды времён Великой Отечественной войны были обнаружены 18 января в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии успешно их обезвредили.

ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти Немецкие снаряды, найденные на окраине Петербурга

Как сообщили 19 января в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленобласти, ржавые предметы, похожие на боеприпасы, были обнаружены при проведении земляных работ на Таллинском шоссе в районе Старо-Паново (муниципальное образование «Горелово»). В годы войны в этих местах находились немецкие войска, осаждавшие Ленинград, затем там шли жестокие бои.

Работы вблизи опасной находки были остановлены, прилегающая территория оцеплена.

Прибывшие взрывотехники установили, что найдены семь 105-мм артиллерийских снарядов немецкого производства, находящихся в состоянии сильной коррозии.

«Взрывотехники ОМОН вывезли боеприпасы на специализированный полигон, расположенный в Ленинградской области, где с соблюдением необходимых мер безопасности их уничтожили», — отметили в пресс-службе Главка Росгвардии.