Москва, 6 июля, 2023, 18:46 — ИА Регнум. В Москве начался пожар в здании бизнес-центра возле станции метро «Белорусская», сообщил 6 июля корреспонденту ИА Регнум источник в экстренных службах.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Происшествие случилось по адресу: 3-я улица Ямского поля, дом 22, корпус 3, строение 3. Возгорание произошло на складе одежды на втором этаже здания.

Собеседник агентства уточнил, что уже проведена эвакуация людей. Информации о пострадавших пока нет.

Рядом с бизнес-центром находятся гостиница Radisson Blu Belorusskaya Hotel, Moscow, банкетный зал Golden Palace и стриптиз-клуб GoldenGirls.

Как сообщало ИА Регнум, 6 июля произошёл пожар в квартире на Минской улице, в результате пострадал хозяин квартиры. По информации источника, перед возгоранием в жилом помещении взорвался телевизор.