Магнитогорск, Челябинская область, 6 июля, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Кишечную инфекцию нашли у 16 посетителей кафе в Магнитогорске Челябинской области. Предполагается, что все они ели шаурму с курицей. Роспотребнадзор проводит комплекс санитарно-противоэпидемических проверок, сообщили в ведомстве.

Peteravivangel Шаурма

ЧП случилось в кафе «Хорошее место». Установлено, что все заболевшие купили и съели в этом заведении шаурму с курицей.

Специалисты при проверке выявили многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

Персонал кафе до результатов медосмотра отстранён от работы.

«Кафе закрыто с 5 июля в соответствии с предписаниями на заключительную дезинфекцию», — добавили в областном Роспотребнадзоре.

Как сообщало ИА Регнум, причиной массового отравления жителей Братска в кафе быстрого питания «Шаурму хочу» стали наггетсы, изготовленные из просроченного куриного мяса, которое без документов поставлялось красноярскими предпринимателями.

Отравления были зафиксированы 13–14 июня, за медпомощью обратились более 100 человек, в том числе 22 ребёнка.