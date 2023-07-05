Киев, 5 июля, 2023, 23:27 — ИА Регнум. В министерстве внутренних дел Украины сообщили, что началось служебное расследование в отношении караула национальной гвардии по факту двух взрывов в суде в Киеве.

(сс) Bagdasar 1 Национальная гвардия Украины

Отмечается, что расследование начато для всестороннего и объективного установления всех обстоятельств ЧП, в частности, относительно правильности действий личного состава караула нацгвардии Украины, которая осуществляла конвоирование подсудимого в суд.

Как сообщало ИА Регнум, в Шевченковском районном суде Киева 5 июля произошёл взрыв, затем следующий. Устроивший взрывы погиб.

Игорь Гуменюк взорвал в помещении три гранаты и взял в заложники конвоира, выхватив у него пистолет. Это был обвиняемый, который 31 августа 2015 года совершил теракт у здания Верховной рады Украины.

В результате беспорядков, которые произошли у здания Рады 31 августа 2015 года, погибли три сотрудника полиции, более 150 человек получили ранения. Причиной столкновений стало одобрение депутатами изменений в украинской конституции, касающихся особого статуса Донбасса.

Бывший на тот момент главой МВД Украины Арсен Аваков назвал националистическую партию «Свобода» виновной в беспорядках. Обвинение было предъявлено бойцам батальонов «Сич» и «Карпатская сич» Игорю Гуменюку и Сергею Крайняку.