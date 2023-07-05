В здании суда в Киеве прогремел второй взрыв

Киев, 5 июля, 2023, 19:52 — ИА Регнум. В здании Шевченковского районного суда Киева прогремел второй взрыв, спецназ начал штурм здания. Об этом 5 июля сообщает украинское издание «Страна. ua».

Кадр видео из Телеграм — канала В здании Шевченковского районного суда Киева прогремел второй взрыв

«В Шевченковском суде прозвучал взрыв. Около суда правоохранители говорят, что спецназ начал штурм», — говорится в сообщении.

Отмечается, что из здания суда выбежал полицейский и потребовал, чтобы срочно подъехала скорая помощь.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Шевченковском районном суде Киева произошёл взрыв. Один из обвиняемых взорвал в помещении три гранаты и взял в заложники конвоира, выхватив у него пистолет. Отмечалось, что это был обвиняемый Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт у здания Верховной рады Украины.