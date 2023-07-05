Киев, 5 июля, 2023, 20:15 — ИА Регнум. Устроивший взрыв в Шевченковском районном суде Киева погиб. Об этом 5 июля заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, сообщает издание «Страна. ua».

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Игорь Клименко

Он рассказал, что после заседания суда обвиняемый Игорь Гуменюк закрылся в туалете, затем открыл дверь и выбросил взрывные устройства, после чего пытался покинуть здание суда, но конвой его остановил выстрелом в воздух.

По словам Клименко, после этого Гуменюк забаррикадировался в помещении, а затем он бросил ещё одно взрывное устройство. Полицейских спасли щиты, а пытавшийся бежать погиб при взрыве.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в Шевченковском районном суде Киева произошло два взрыва, а спецназ начал штурм здания. Отмечалось, что это был Гуменюк, который 31 августа 2015 года совершил теракт у здания Верховной рады Украины.