Москва, 20 июня, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Цены на туры в Турцию выросли на 15–20% по сравнению с 2022 годом из-за инфляции, поэтому сейчас россияне для отдыха выбирают самые бюджетные предложения региона. Об этом корреспонденту ИА Регнум рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России (АТА), директор сети туристических агентств Алексан Мкртчян, комментируя сообщения о повышении цен на отдых в Турции.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Отель в Турции

Ранее в турецком издании Hürriyet появилась информация, что цены на отели в Турции повысились на рекордные 100%. То есть рост цен на услуги гостиниц увеличился в два раза. Так, отдых в течение десяти дней в пятизвездочном отеле с системой «ультра все включено» обойдется в 200 тысяч лир — 710 тыс. рублей.

Вице-президент АТА уточнил, что речь в турецком издании, вероятнее всего, шла именно об увеличении цен в лирах в два раза.

«Если они говорят о стоимости в турецких лирах, то можно такое допустить. Россияне смотрят на рост цен в рублях и евро. Повысились цены на содержание отеля в евро, а по сравнению с российским рублём это ещё дополнительное увеличение в цене. Это не может не отражаться на росте цен для потребителей», — объяснил Мкртчян.

Эксперт рассказал, что по сравнению с прошлым годом цены на отдых в Турции выросли примерно на 15–20% в зависимости от количества звёзд отеля. По словам Мкртчяна, некоторые популярные, всемирно известные бренды повысили стоимость на 25% по сравнению с показателями прошлого года. Он отметил, что рост цен связан с ежегодной инфляцией. Поскольку дорожают продукты, электричество, водоснабжение, то и всё содержание отеля обходится его владельцам дороже в несколько раз, а это отражается на ценах для покупателей. Как рассказал эксперт, это несколько пошатнуло спрос среди россиян, однако сейчас он вновь растёт, но в первую очередь на более бюджетные отели.

«До того как турки повысили цены, спрос на отдых в этой стране был гигантский. Но с повышением цен он резко упал. Если раньше семья из трёх человек могла неделю отдыхать в Турции за 150 тыс. руб., то сейчас приходится платить 200–250 тыс. Многие поэтому стали отказываться. Тогда турецкие отели и российские авиакомпании были вынуждены снижать цены», — рассказал Мкртчян.

Как рассказал эксперт, главную конкуренцию Турции среди летних направлений сейчас составляют Сочи, Абхазия, Анапа. На международном направлении популярностью пользуются Куба и ОАЭ. Мкртчян поделился, что в Эмираты будут снижены цены примерно до конца августа, поэтому спрос на данное направление растёт. Также эксперт поделился, что важным проигравшим в курортном сезоне остаётся Крым. По мнению Мкртчяна, туриндустрия полуострова потеряет 40% выручки по сравнению с прошлым годом, хотя он тоже не был удачным.

9 июня турецкий экономист Реджеп Эрчин рассказал, что Турция станет более дорогой страной для отдыха для российских туристов из-за роста цен и падения курса национальной валюты — лиры. При этом, по его словам, для отдыхающих, имеющих валюту США, ЕС или Британии, турецкая территория превратится в «дешевый курортный поселок».

Как сообщало ИА Регнум, МИД Турции в мае сообщил, что в апреле страну посетили мало туристов из России — почти на 1 млн меньше, чем годом ранее. Тогда ведомство обвинило в этом кандидата в президенты Кемаля Кылычдароглу, который заявлял, что в случае победы на президентских выборах Турция присоединится к антироссийским санкциям.