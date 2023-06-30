Бердянск, Украина, 30 июня, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Украинские военные попытались нанести удар по Бердянску в Запорожской области британскими ракетами Storm Shadow. Об этом 30 июня сообщил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракеты Storm Shadow

«По предварительным данным, сегодняшний утренний удар боевики ВСУ попытались нанести ракетами Storm Shadow», — написал он.

Рогов уточнил, что прозвучавшая в городе серия взрывов была следствием работы средств ПВО, успешно отразивших попытку атаки ВСУ по мирным жителям.

Как передавало ИА Регнум, ранее администрация Бердянска сообщила, что в городе прогремела серия взрывов. Отмечалось, что ВСУ осуществили очередную попытку удара по Бердянску.

Также 28 июня Рогов сообщил, что украинская армия обстреляла город Пологи в Запорожской области. Председатель движения уточнил, что в районе городского локомотивного депо было слышно три взрыва.