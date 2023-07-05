Москва, 5 июля, 2023, 10:35 — ИА Регнум. В квартире в центре Москвы, где проживает актёр сериала «Чикатило» Дмитрий Мальков, выращивали и хранили наркотики. Об этом ИА РЕГНУМ сообщил источник. Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

3 июля в полицию обратился 20-летний студент Финансового университета при правительстве РФ. Молодой человек сообщил правоохранителям, что в одной из квартир в 5-м Красносельском переулке выращивают и производят наркотические средства. На указанный адрес направили наряд полиции и кинолога с собакой. Дверь в квартиру открыл 24-летний актёр Дмитрий Мальков. Молодой человек пояснил оперативникам, что снимает эту квартиру и впустил полицию внутрь для осмотра.

«В квартире на момент проверки находился 24-летний квартиросъёмщик, в ходе осмотра был выявлен факт выращивания, хранения и изготовления наркотических средств. Сейчас полиция опрашивает молодого человека, чтобы выяснить, кому принадлежит нарколаборатория», — рассказал собеседник агентства.

Растения и предметы, связанные с производством наркотиков, изъяли и направили на экспертизу. Дмитрий Мальков пока не задержан, полиция проводит проверку и ждёт заключения специалистов. После его получения будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении артиста.

Мальков Дмитрий Константинович родился 10 февраля 1999 года. В 2021 году он закончил ВГИК, где играл в учебном театре. Также Дмитрий сыграл с нескольких постановках Саратовского театра драмы им. Слонова. С 14 лет парень начал сниматься в кино, сейчас на его счету 10 киноработ, среди которых роль одного из полицейских в сериале «Чикатило» режиссёра Сарика Андреасяна. 8 июня 2023 года состоялась премьера нового фильма с участием Дмитрия Малькова «Голова-жестянка».