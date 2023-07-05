Москва, 5 июля, 2023, 07:08 — ИА Регнум. Сбор для пассажиров во избежание банкротства авиаперевозчиков предлагают ввести в Министерстве транспорта РФ, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Размер сбора пока не установлен. Предполагается, что он может составить около 300 рублей с пассажира. По мнению экспертов, новый сбор повысит стоимость билетов, а польза от него неочевидна.

«В июне Минтранс уведомил авиакомпании, что прорабатывает инициативу «Ростеха» о создании национальной системы взаиморасчётов на воздушном транспорте на базе единого оператора — АО «Авиагарант». Источником гарантийных резервов станет регулируемый сбор, взимаемый при оформлении перевозки», — пишет издание.

По мнению юриста Uppercase Legal Валерии Досковских, инициативу «сбора за банкротство» можно считать удобной при чётком определении условий вынужденных возвратов, иначе его ведение представляется спорным.

Как сообщало ИА Регнум, российские авиакомпании начали отменять некоторые рейсы по России. Причиной послужило сокращение субсидий авиакомпаниям от государства в размере 1,5 млрд рублей из-за дефицита бюджета. Больше всего авиарейсов было отменено в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Сокращение субсидий на авиаперевозки по России не исключает изменения стоимости билетов на перелёты, считает вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

Санкции Запада привели к падению грузовых перевозок российских авиакомпаний до уровня 2001 года. По оценке экспертов, восстановление рынка прогнозируется лишь к 2030 году.