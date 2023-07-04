Воронеж, 4 июля, 2023, 18:01 — ИА Регнум. Четыре человека — две женщины и двое детей — пострадали в результате удара молнии в Лискинском районе Воронежской области. Одна из женщин скончалась, сообщила 4 июля представитель департамента здравоохранения региона Любовь Левшакова.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным районной дежурной диспетчерской службы, вечером 3 июля две сестры со своими детьми пошли к роднику в селе Нижний Икорец. Люди находились на открытой местности, когда в них ударила молния.

«Пострадало четверо человек, в том числе два ребёнка. Один пострадавший скончался, ещё один переведен в ожоговое отделение областной больницы № 1 в тяжёлом состоянии», — рассказала ТАСС Любовь Левшакова.

Она добавила, что один ребёнок находится в Лискинской районной больнице в состоянии средней степени тяжести. Состояние второго ребёнка крайне тяжёлое.

В районной больнице уточнили, что пострадавшую женщину 1994 года рождения и ребёнка 2017 года рождения сначала доставили в реанимацию, а затем перевезли в Воронеж. Второй ребёнок, 2022 года рождения, находится в отделении травматологии в Лисках.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня на хуторе Ленина под Краснодаром 49-летний житель Симферополя погиб во время грозы. Мужчина шёл по территории стоянки для грузовиков, когда в него попала молния. Он упал и умер.