Киев, 3 июля, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Украина внесла компанию по производству бытовой химии и продуктов Unilever в список «спонсоров войны» из-за отказа компании уйти с российского рынка, сообщило 3 июля украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в своём Telegram-канале.

Global Look Press/Keystone Press Agency/Mateusz Slodkowski

«НАПК внесло в список международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever», — сказано в сообщении.

В НАПК утверждают, что Unilever обещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из неё, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако, как отмечается в сообщении, прибыль Unilever Russia удвоилась с 4,8 млрд рублей (€56 млн) в 2021 году до более 9,2 млрд рублей (€108 млн) в 2022 году.

Unilever является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях. В России предприятия Unilever работают в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.

Ранее в списке международных «спонсоров войны» на Украине оказалась австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International. Причиной стало официальное признание Донецкой и Луганской Народных Республик, предоставление выгодных условий кредитования военнослужащим ВС РФ, а также получение прибыли от работы в России во время спецоперации.

Кроме того, НАПК внесло в список так называемых спонсоров войны такие иностранные компании, которые продолжают работать на российском рынке, как Procter & Gamble, Leroy Merlin, Bonduelle, Yves Rocher, Auchan Holding и Metro AG.