Марсель, Франция, 2 июля, 2023, 22:02 — ИА Регнум. Неизвестные во время беспорядков, которые сотрясают Францию, украли из автосалона в Марселе несколько десятков автомобилей в ночь на 2 июля. Об этом сообщил телеканал BFM.

Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/globallookpress Протест во Франции

По информации журналистов, протестующие пришли в балаклавах и чёрной одежде, сломали ворота и увезли подержанные и новые машины со стоянки. Они также разбили витрину, стёкла выставочных автомобилей и камеру наблюдения. С ряда машин злоумышленники сняли зачасти.

Как объявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр, от участников беспорядков в стране пострадали более 700 компаний.

Как сообщало ИА Регнум, экс-кандидат в президенты страны Эрик Земмур назвал беспорядки, идущие во Франции, возможным началом гражданской войны. Он также обвинил власти в неверной миграционной политике.

Беспорядки начались после убийства полицейскими 17-летнего парня в парижском пригороде Нантер, населённом преимущественно мигрантами из стран Африки. Протестующие не верят в заявление полиции, что парня застрелили, когда он пытался сбить на автомобиле полицейского. На западе Франции начались стычки участников беспорядков с ультраправыми группировками, которые применяют бейсбольные биты и дубинки.