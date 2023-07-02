Киев, 2 июля, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Офицер украинской армии пожаловался, что французские танки AMX-10 RC, переданные Киеву, непригодны для боевых действий из-за слишком лёгкой брони и неудобной коробки передач. Об этом 2 июля сообщило издание El Mundo.

Lance Cpl. Damarko Bones Танк AMX-10 RC

«Они используются для огневой поддержки, поскольку имеют лёгкую броню. Вооружение у них хорошее, приборы наблюдения очень хорошие. Но, к сожалению, лёгкая броня делает их непригодными для наступления», — процитировала газета командира батальона 37-й морской пехотной бригады ВСУ.

Ранее ИА Регнум показало кадры с AMX-10 RC, захваченным российскими военными в зоне СВО. Военкор Андрей Руденко опубликовал видео, на котором запечатлён находящийся в яме французский колёсный танк. Как рассказал один из военных, ВСУ бросили его при отступлении из Новодонецкого и при этом даже не успели использовать боекомплект.

Перед этим бойцы ВС России уже захватили аналогичный танк французского производства. В тот раз солдаты ВСУ при бегстве бросили даже подробную инструкцию по эксплуатации бронемашины.