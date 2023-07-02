Донецк, 2 июля, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Российские военные в ходе боевых действий в зоне спецоперации захватили французский колесный танк AMX-10RC. Об этом 2 июля сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в Telegram-канале.

Андрей Руденко

Военкор выложил видеозапись, на которой запечатлён находящийся в яме французский колёсный танк AMX.

Как рассказал один из российских военных, солдаты ВСУ бросили бронемашину при отступлении из Новодонецкого и при этом даже не успели использовать боекомплект.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня российские военные также захватили колёсный танк AMX-10RC французского производства. При бегстве солдаты украинской армии бросили даже подробную инструкцию по эксплуатации бронемашины.

Также 27 июня Герой России, командир танковой роты Руслан Курбанов рассказал, что бойцы 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота захватили под Новодонецком американский бронеавтомобиль Oshkosh ВСУ. Он уточнил, что украинские военные бросили на поле боя в общей сложности 50 единиц военной техники.