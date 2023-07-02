Пекин, 2 июля, 2023, 09:42 — ИА Регнум. Странам мира необходимо разрешать конфликты путём диалога и консультаций. Об этом 2 июля заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на XI Форуме глобального мира в Пекине.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нужно разрешать конфликты путём диалога и консультаций. Международное сообщество, особенно влиятельные крупные державы, должны недвусмысленно содействовать миру, способствовать переговорам и посредничеству в соответствии с потребностями и пожеланиями заинтересованных стран», — сказал он.

Хань Чжэн указал на то, что для укрепления доверия, разрешения споров и достижения безопасности нужно вести диалог. Также зампред КНР призвал страны мира в международных отношениях исходить их многосторонности и инклюзивности, общаясь на принципах взаимной выгоды, взаимного уважения и независимости.

Форум глобального мира впервые был проведён Университетом Цинхуа в 2012 году. В его работе принимают участие дипломаты, представители ведомств и ученые. В текущем году он проходит с 1 по 3 июля, тема мероприятия — «Стабилизация неустойчивого мира через консенсус и сотрудничество».

Как сообщало ИА Регнум, из заявления Министерства иностранных дел РФ по итогу российско-китайских консультаций по космической безопасности стало известно, что Россия и Китай подчеркнули важность работы по предотвращению космической гонки вооружений. Также стороны указали на необходимость заключения соглашений о неразмещении оружия в космическом пространстве.