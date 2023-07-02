Москва, 2 июля, 2023, 07:58 — ИА Регнум. Примерно треть жителей Земли могут стать климатическими мигрантами к концу XXI века из-за изменения климата в случае, если сбудется наихудший сценарий развитии событий, заявил журналистам климатолог Алексей Кокорин.

Иван Шилов ИА REGNUM Засуха

«Если никаких усилий не будет прилагаться, если всё пойдет по самому худшему сценарию, к концу века будет три миллиарда мигрантов. То есть около 30 процентов населения изменит свое место жительства», — сказал он в беседе с РИА Новости.

При этом учёный отметил, что при самом лучшем развитии событий речь будет идти о миграции 10% населения планеты. Эксперт утверждает, что снизить эти риски поможет достижение странами мира «углеродной нейтральности».

Кокорин добавил, что даже указанный шаг приведёт к миграции некоторой части человечества, которая столкнётся с дефицитом питьевой воды.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2020 года журнал Nature опубликовал результаты исследования, согласно которым к 2030 году изменение климата на планете может вызвать внезапное сокращение биоразнообразия. К такому выводу пришли учёные Кейптаунского университета в ЮАР, Коннектикутского университета в США и Университетского колледжа в Лондоне.

Они изучили ситуацию на Земле за последние полтора века и создали модель климатических изменений. Специалисты пришли к заключению, что большая часть живых организмов и растений к 2030 году будет вытеснена за пределы своей температурной зоны комфорта.