Саратов, 2 июля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Трое мужчин погибли в результате ДТП, ещё шесть человек, включая троих детей, пострадали на трассе в Саратовской области. Об этом 1 июля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Всего, по данным Костина, пострадали девять человек, из них на месте ДТП до прибытия медиков погибли три человека, взрослые мужчины. Все пострадавшие являются жителями Пермского края. Среди пострадавших трое детей: девочка и мальчик 15 лет и девочка восьми лет. Также пострадали мужчины 30 и 46 лет и женщина 40 лет. Все пострадавшие были доставлены в Красноармейскую районную больницу.

В правительстве области уточнили, что столкнулись три автомобиля на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая «Газель» и Land Cruiser.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Карелии 1 июля в результате дорожно-транспортного происшествия в Лахденпохском районе перевернулся туристический автобус. Авария произошла на трассе между посёлками Куркиёки и Койонсаари. В результате ДТП пострадали девять человек, они были доставлены в Сортавальскую больницу.