В Саратовской области три человека погибли в ДТП, шестеро пострадали
В Саратовской области трое мужчин погибли в ДТП, пострадали шесть человек, в том числе дети
Саратов, 2 июля, 2023, 01:00 — ИА Регнум. Трое мужчин погибли в результате ДТП, ещё шесть человек, включая троих детей, пострадали на трассе в Саратовской области. Об этом 1 июля сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
Всего, по данным Костина, пострадали девять человек, из них на месте ДТП до прибытия медиков погибли три человека, взрослые мужчины. Все пострадавшие являются жителями Пермского края. Среди пострадавших трое детей: девочка и мальчик 15 лет и девочка восьми лет. Также пострадали мужчины 30 и 46 лет и женщина 40 лет. Все пострадавшие были доставлены в Красноармейскую районную больницу.
В правительстве области уточнили, что столкнулись три автомобиля на трассе вблизи села Усть-Золиха Красноармейского района. По данным ГИБДД, на 391-м километре федеральной автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград столкнулись ВАЗ-2110, грузовая «Газель» и Land Cruiser.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Карелии 1 июля в результате дорожно-транспортного происшествия в Лахденпохском районе перевернулся туристический автобус. Авария произошла на трассе между посёлками Куркиёки и Койонсаари. В результате ДТП пострадали девять человек, они были доставлены в Сортавальскую больницу.