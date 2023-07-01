Петрозаводск, 1 июля, 2023, 19:59 — ИА Регнум. В Карелии возросло число пострадавших в результате автоаварии, в которую попал туристический автобус. В Сортавальскую больницу после ДТП доставили девять человек. Об этом 1 июля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

«По результатам обследования двое госпитализированы в тяжёлом состоянии с черепно-мозговыми травмами. Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Их жизни ничто не угрожает», ― говорится в сообщении ведомства в соцсети »ВКонтакте».

Также уточняется, что ещё семь человек отправили на амбулаторное лечение. В минздраве добавили, что детей среди пострадавших нет.

Как сообщал ИА Регнум, в Карелии 1 июля в результате дорожно-транспортного происшествия в Лахденпохском районе перевернулся туристический автобус. Авария произошла на трассе между посёлками Куркиеки и Койонсаари.

Изначально сообщалось о трёх пострадавших. По данным МВД Медиа, 47-летний водитель автобуса Neoplan на региональной автодороге Ласанен ― Терву 47-летний водитель автобуса Neoplan не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. В салоне находились 40 пассажиров.