Петрозаводск, 1 июля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. В Карелии туристический автобус попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в МВД республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что авария произошла около 14 часов мск в Лахденпохском районе.

«По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус выехал на обочину и перевернулся», ― говорится в сообщении правоохранительного ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что в салоне находился 41 человек. Сейчас имеется информация о трёх пострадавших.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.

Как сообщил в Telegram-канале глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков, авария произошла на трассе между посёлками Куркиёки и Койонсаари.

«Четверо пострадавших, нуждающихся в медицинской помощи, осмотрены бригадой скорой медицинской помощи», ― указал министр.

Он также добавил, что пока неизвестно, есть ли среди пострадавших дети.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июня в Ленинградской области туристический автобус попал в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Авария случилась на 200-м километре Мурманского шоссе в Лодейнопольском районе.

Водитель легкового автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с грузовым автомобилем DAF. После этого грузовик по касательной столкнулся с туристическим автобусом, в котором находились 40 пассажиров. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте, водителя грузовика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали.