Санкт-Петербург, 3 июня, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Туристический автобус попал в Ленинградской области в ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика, в результате чего погиб один человек. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба петербургского главка МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Уточняется, что 3 июня около 11:55 на 200-м км Мурманского шоссе в Лодейнопольском районе Ленобласти водитель легкового автомобиля Mazda выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с грузовым автомобилем DAF. После этого грузовик по касательной столкнулся с туристическим автобусом с 40 пассажирами.

«В результате ДТП водитель Mazda от полученных телесных повреждений скончался на месте, водитель грузового автомобиля госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, пассажиры и водитель автобуса не пострадали», — говорится в сообщении.

Полиция начала проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что при ДТП с участием 12 автомобилей в Санкт-Петербурге пострадали 16 человек, 11 из них госпитализировали.

Перед этим глава минздрава Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в результате ДТП в регионе погибли шесть человек. Вначале сообщалось о четырёх жертвах аварии, однако затем скончались пострадавшие в результате аварии ребёнок 2020 года рождения и женщина 1988 года рождения.