Москва, 30 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Молдавское подразделение спецназа «Молния» прибыло к месту стрельбы в аэропорту Кишинёва и приступило к операции по штурму помещения, в котором может находиться стрелок.

Денис Петров/РИА Новости

По предварительным данным, подозреваемый удерживает заложников. Ранее все пассажиры и работники аэропорта были эвакуированы. На кадрах, опубликованных с места ЧП, видно, что люди собрались неподалёку от здания воздушной гавани. Местные СМИ пишут, что пассажиров рейса, прибывшего из Варшавы, не выпускают из самолёта.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3816715" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Молдавский спецназ приступил к операции по захвату стрелявшего в аэропорту

Ранее 30 июня стало известно, что иностранный гражданин, по предварительным данным, прибывший из Турции, открыл огонь в аэропорту после того, как его отказались пустить в республику. МВД Молдавии подтвердило, что погибли два человека.

Сам нападавший забаррикадировался в одном из помещений.