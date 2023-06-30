Москва, 30 июня, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Молдавское подразделение спецназа «Молния» прибыло к месту стрельбы в аэропорту Кишинёва и приступило к операции по штурму помещения, в котором может находиться стрелок.

Денис Петров/РИА Новости

По предварительным данным, подозреваемый удерживает заложников. Ранее все пассажиры и работники аэропорта были эвакуированы. На кадрах, опубликованных с места ЧП, видно, что люди собрались неподалёку от здания воздушной гавани. Местные СМИ пишут, что пассажиров рейса, прибывшего из Варшавы, не выпускают из самолёта.

Молдавский спецназ приступил к операции по захвату стрелявшего в аэропорту

Ранее 30 июня стало известно, что иностранный гражданин, по предварительным данным, прибывший из Турции, открыл огонь в аэропорту после того, как его отказались пустить в республику. МВД Молдавии подтвердило, что погибли два человека.

Сам нападавший забаррикадировался в одном из помещений.