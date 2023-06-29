Киев, 30 июня, 2023, 00:36 — ИА Регнум. Опрос показал, что Украина готова продолжать вооружённый конфликт ещё много лет. Такое заявление сделал 29 июня глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире итальянского телеканала La7.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Кулеба

«Мы провели опрос среди наших граждан, и 58% украинцев говорят, что готовы сопротивляться годами, чтобы у нашей страны было место для победы», — уточнил Кулеба.

Как пояснил глава украинского МИД, к жителям страны пришло понимание, что война — это экзистенциальный вопрос. При этом Кулеба отказался делать прогноз относительно окончания боевых действий на территории страны, но подчеркнул, что работает ежедневно над тем, чтобы конфликт завершился как можно скорее.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, киевские власти не настроены на переговоры с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Так, заявляя о возможном диалоге с Москвой, руководство страны продолжает требовать у Запада оружие.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев отвергает все варианты заморозки конфликта. Украинский лидер также подчеркнул, что согласен только на предложенную им «формулу мира», включающую отвод российских войск с территорий, которые Киев считает своими.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что чем дольше Киев с западными странами будут затягивать вопрос о мирном урегулировании украинского конфликта, тем сложнее будет договариваться об этом. Он отметил, что серьёзных предложений со стороны западных стран об урегулировании украинского конфликта не поступало.