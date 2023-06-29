Вашингтон, 29 июня, 2023, 22:00 — ИА Регнум. Белый дом изначально скептически относится к идее передать Киеву баллистические ракеты малой дальности ATACMS, но теперь стал ближе к тому, чтобы сделать это, пишет 29 июня газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информацию от американских чиновников.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

«В последние недели Киев получил положительные сигналы о том, что США пришли к согласию по поводу системы ATACMS», — сообщили журналисты.

По данным издания, президент США Джо Байден ранее отказался предоставить эти ракеты Киеву, так как опасался, что ВСУ применят их по территории России за пределами зоны специальной военной операции. Теперь этот вопрос якобы находится в стадии согласования на высшем уровне.

Радиус действия ракет ATACMS составляет 300 км. Президент Украины Владимир Зеленский ранее уже заявлял, что ВСУ нуждается в таких ракетах. 20 июня 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен не дал прямого ответа на вопрос, планирует ли Вашингтон поставлять Киеву ракеты ATACMS.

При этом в Конгрессе США сформировалась группа сенаторов, которая настаивает на отправке ATACMS на Украину. Они составили обращение к Байдену с требованием предоставить эти ракеты ВСУ.