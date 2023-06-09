Вашингтон, 9 июня, 2023, 23:51 — ИА Регнум. Группа Конгресса США подготовила и представила проект резолюции с призывом к американскому президенту Джо Байдену безотлагательно поставить Украине оперативно-тактические ракеты ATACMS, сообщил один из авторов документа председатель комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол, сообщает портал Inside Defense.

army.mil Пуск ракеты ATACMS

Конгрессмен обвинил Белый дом в том, что он затягивает украинский конфликт, отказываясь передавать Киеву вооружения для борьбы с Россией. Также в числе законодателей, участвовавших в разработке резолюции, оказались члены Конгресса Том Кин — младший, Джо Уилсон, Билл Китинг, Тед Лью и Джаред Голден.

Как сообщало ИА Регнум, 29 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают сильную потребность в дальнобойных снарядах, особенно в ракетах ATACMS. Эти ракеты имеют радиус поражения до 300 км.

4 апреля министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что США изучают вариант передачи Киеву ракет ATACMS и истребителей F-16. 30 мая американский президент Джо Байден рассказал, что в Вашингтоне всё еще рассматривают возможность передачи ВСУ этих ракет.