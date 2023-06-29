Токмак, Украина, 29 июня, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Попытка подразделений Вооружённых сил Украины преодолеть минные заграждения в ходе контрнаступления 8 июня обернулась огромными потерями, которых не ожидало командование. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали… Недавно аналитики подсчитали ещё больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты M2 Bradley 47-й бригады [ВСУ]», — написал Экс.

По его словам, Вооружённые силы Украины потеряли 17 БМП Bradley, четыре основных боевых танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одну бронированную машину поддержки Wisent.

Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту заявил, что современная западная техника, которую союзники предоставляют Украине, бесполезна для ВСУ, так как украинские военнослужащие не смогли добиться успехов в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня.