В США рассказали о последствиях попытки ВСУ преодолеть минные заграждения
Токмак, Украина, 29 июня, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Попытка подразделений Вооружённых сил Украины преодолеть минные заграждения в ходе контрнаступления 8 июня обернулась огромными потерями, которых не ожидало командование. Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Украинское поражение под Малой Токмачкой было хуже, чем мы думали… Недавно аналитики подсчитали ещё больше подбитых и брошенных боевых машин пехоты M2 Bradley 47-й бригады [ВСУ]», — написал Экс.
По его словам, Вооружённые силы Украины потеряли 17 БМП Bradley, четыре основных боевых танка Leopard 2A6, три Leopard 2R и одну бронированную машину поддержки Wisent.
Как передавало ИА REGNUM, ранее экс-разведчик Соединённых Штатов Америки Скотт Риттер в интервью журналисту Ричарду Медхерсту заявил, что современная западная техника, которую союзники предоставляют Украине, бесполезна для ВСУ, так как украинские военнослужащие не смогли добиться успехов в ходе контрнаступления, которое началось 4 июня.