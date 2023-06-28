Дербент, Дагестан, 28 июня, 2023, 22:22 — ИА Регнум. Планы развития туризма в России реалистичны благодаря тому, что в целом в стране наблюдается позитивная экономическая динамика, заявил российский президент Владимир Путин 28 июня в ходе совещания по вопросам развития туризма.

Анна Рыжкова ИА Регнум Туризм

Он также отметил, что РФ обладает огромным потенциалом для развития туризма, а развитие этой сферы в государстве идёт хорошими темпами.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу «О развитии туризма в РФ» заявил, что доступность отдыха повышает уровень жизни граждан. По словам президента, по этой причине государство должно принять все меры, чтобы жители страны с разным уровнем дохода получили равные возможности для путешествий.

9 февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство России направит на развитие туристической отрасли в стране в 2023 году около 12 млрд рублей. Он уточнил, что 6 млрд рублей из этой суммы выделят регионам на развитие туристических пространств, а еще более 5 млрд рублей в виде грантов предоставят бизнесу.