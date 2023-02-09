Москва, 9 февраля, 2023, 16:17 — ИА Регнум. Правительство РФ направит на развитие туристической отрасли в 2023 году около 12 млрд рублей. Из них 6 млрд рублей будут выделены субъектам России на развитие туристических пространств, еще свыше 5 млрд рублей получит в виде грантов бизнес. Об этом в ходе заседания правительства 9 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Виталий Тимкив/РИА Новости Туризм

На выделенные средства 24 российских региона, которым достались субсидии, будут разрабатывать программы по проектированию туристических пространств в центрах городов. Эти средства станут подспорьем для создания единого архитектурно-культурного пространства в популярных туристических местах. Также будет проведено благоустройство центров городов и продумана комфортная для людей навигация.

Что касается денежных субсидий бизнесу, то он сможет направить их на возведение кемпингов, устройство инфраструктуры на туристических объектах.

Напомним, ранее сообщалось, что туристический поток в России во время зимних каникул 2023 года увеличился на 10–15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.