Дербент, США, 28 июня, 2023, 20:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что западные страны лишились российских туристов из-за своей русофобии. Он сказал об этом 28 июня во время посещения Дербента.

Сергей Савостьянов/POOL/ РИА Новости Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам развития туризма в ходе рабочей поездки в Дагестан

«Они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан, и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», — сказал он.

Однако президент отметил, что это способствует развитию внутреннего туризма в России.

«В последние годы внутренний туризм у нас активно развивается, динамика очень хорошая», — сообщил Путин.

В России, по его словам, есть все возможные условия для этого и поездки возможны на любой вкус, чего нет в других странах. Президент подчеркнул, что это развитие стимулирует и смежные отрасли.

Ранее в Минюсте России предложили ввести ответственность за русофобию. Замминистра юстиции Андрей Логинов заявил, что понятие русофобии следует закрепить в российском законодательстве и наказывать за русофобскую деятельность. Он отметил, что в настоящее время русофобия уже является феноменом с собственной историей. Ранее ввести в российское законодательство ответственность за русофобию как за опасное преступление предложила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.