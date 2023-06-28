Южно-Сахалинск, 28 июня, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Владельцу вертолёта Robinson-44, разбившегося зимой с туристами на борту, запретил заниматься коммерческими перевозками суд на Сахалине. Об этом 28 июня сообщила пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Bidgee Вертолет Robinson R44

«По иску сахалинского транспортного прокурора суд признал незаконной и запретил деятельность предпринимателя по организации прогулочных полетов на вертолёте», — сказано в сообщении.

Уточняется, что предпринимательница организовывала прогулочные полеты для туристов, не имея сертификата эксплуатанта на выполнение коммерческих воздушных перевозок.

Требования прокуратуры были удовлетворены судом в полном объеме, судебное решение вступило в силу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Сахалинской области пропал с радаров вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, пилот и два пассажира. В результате аварии погибли пилот и женщина-турист. Мужчина-пассажир был госпитализирован. По факту крушения вертолёта было возбуждено уголовное дело.