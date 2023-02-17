Южно-Сахалинск, 17 февраля, 2023, 10:24 — ИА Регнум. В Сахалинской области пропал с радаров вертолет Robinson, на борту которого находились три человека, сообщает 17 февраля РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Виталий Аньков/РИА Новости Вертолет Robinson

«Поступила информация о невыходе на связь вертолета Robinson на северо-востоке Сахалина», — сообщил собеседник агентства.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились три человека. На поиск вертолета выдвинулись спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября 2022 года вертолёт Robinson потерпел крушение под Тверью. На его борту находились два человека. Вертолёт разбился недалеко от посёлка Вязовец. На месте скончались пилот и пассажир.

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