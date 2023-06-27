Вашингтон, 28 июня, 2023, 02:06 — ИА Регнум. Четырёх граждан Мексики, подозреваемых в причастности к гибели 53 нелегальных мигрантов в фуре при перевозке их в США, арестовали американские власти. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба министерства юстиции США.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

Четыре гражданина Мексики были арестованы в Сан-Антонио, Хьюстоне и Маршалле, штат Техас, по подозрению в причастности к инциденту с переправкой нелегальных мигрантов в фурах, в результате которого год назад погибли 53 человека и 11 пострадали.

Как утверждает генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд, все четверо арестованных состояли в криминальной структуре, завозившей в США нелегально граждан Гватемалы, Гондураса и Мексики. Арестованные, по словам прокурора, непосредственно принимали участие в организации поездки, которая стала фатальной для 53 человек.

Утверждается, что организаторы завоза нелегальных мигрантов в США были осведомлены о том, что в фуре неисправна вентиляция и кондиционер не охлаждает помещение, в котором находились люди.

В случае, если арестованных признают виновными, им грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее ИА Регнум сообщало о гибели от перегрева по меньшей мере 51 мигранта в фуре, нелегально перевозившей их в Штаты. Фура с людьми три часа ехала в Сан-Антонио. Когда члены криминальной организации встретили её и открыли, то обнаружили там 48 погибших. Организаторы поездки испугались и попытались спрятать фуру с людьми возле трассы, где она была найдена сотрудниками полиции. Всего от перегрева в фуре погибло 53 нелегальных мигранта.

Это беспрецедентное количество смертей в истории контрабанды людей в США, согласно данным иммиграционной и таможенной полиции (ICE).