Вашингтон, 29 июня, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Полиция США арестовала двух граждан Мексики в связи с гибелью по меньшей мере 51 мигранта, застрявшего на жаре в грузовике, который нелегально перевозил их в Штаты. Арестованным мексиканцам были предъявлены обвинения в федеральном суде США, сообщает 29 июня Reuters.

Иммиграционная и таможенная полиция США

Погибшие мигранты, 39 мужчин и 12 женщин, большинство из которых также являются гражданами Мексики, были обнаружены 27 июня на окраине Сан-Антонио, штат Техас, примерно в 250 км к северу от американо-мексиканской границы.

Это беспрецедентное количество смертей в истории контрабанды людей в США, согласно данным иммиграционной и таможенной полиции (ICE).

Известно, что подозреваемые, Хуан Франциско Д’Луна-Бильбао и Хуан Клаудио Д’Луна-Мендес, также незаконно проживали в США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский телеканал News San Antonio заявил об обнаружении 20 тел погибших мигрантов в грузовике. Сам грузовой автомобиль с прицепом нашли на дороге, ведущей к шоссе. Отмечалось, что у нелегалов документов при себе не было.