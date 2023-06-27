Хельсинки, 27 июня, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Комитет по внешней политике и политике безопасности госсовета Финляндии заявил о планах ужесточить ограничения на въезд для граждан России. Сообщение об этом опубликовали 27 июня на сайте правительства республики.

Иван Шилов ИА Регнум Финляндия

Этот вопрос обсудили на заседании с участием президента Финляндии Саули Нийнистё. Члены комитета заявили, что поездки российских граждан в республику якобы могут ухудшить отношения между гражданами и поставить их под угрозу.

«Поэтому ограничения на поездки, не вызванные крайней необходимостью, нужно сохранить и ужесточить для предотвращения злоупотреблений», — процитировала пресс-служба заявление комитета.

Также комитет выступил за введение ограничений на транзит российских граждан через Финляндию в страны Европы. В сообщении не говорится, что ответил Нийнистё на требование представителей госсовета.

Хельсинки после начала РФ специальной военной операции на Украине предприняли ряд шагов, направленных на ухудшение финско-российских отношений. В сентябре 2022 года в Финляндии сократили количество туристических виз для граждан России и запретили им въезжать по шенгенским визам.

В апреле 2023 года власти Финляндии в рамках санкций Евросоюза арестовали землю и здание Российского центра науки и культуры в Хельсинки. В июне в финском правительстве сообщили о планах выслать 10 российских дипломатов. МИД РФ в ответ на антироссийский курс Финляндии проводит зеркальные действия.