Москва, 27 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Минобрнауки России разработало пилотный проект новой модели высшего образования, которую в случае успешных испытаний внедрят для всех вузов в стране. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте

Сергей Пятаков/ РИА Новости

«Пилотный проект по апробации новой модели высшего образования будет реализовываться в рамках 113 специальностей и направлений подготовки, из которых 53 — уровень базового высшего образования, 18 — уровень специализированного высшего образования (магистратура), 42 — уровень аспирантуры», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что программу разрабатывали при участии вузов, которые будут участвовать в пилотном проекте. Специальности в списке — приоритетны. Они относятся к математическим и естественным наукам, инженерному делу, технологиям, наукам об обществе, образовании и педагогике.

Программа устанавливает сроки обучения для каждой специальности, а также квалификации, которые присвоят выпускникам.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин 12 мая 2023 подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней высшего образования. Цель изменений — совершенствование всей системы. Глава государства поручил реализовать проект в течение 2023–2024 годов.