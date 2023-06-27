Минск, 27 июня, 2023, 10:58 — ИА Регнум. Цветные революции не происходят в странах без наличия в них причин для этого. Об этом 27 июня заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу республики.

«Пул Первого» Александр Лукашенко

«Не бывает цветных революций, если для этого в стране нет причин», — сказал глава республики.

Лукашенко также отметил, что военные хорошо знают, что мирная жизнь является результатом кропотливой ежедневной работы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля Лукашенко заявил, что на неудачную попытку государственного переворота в Белоруссии коллективный Запад потратил свыше 6 млрд долларов. Он уточнил, что не отработавшие эти денежные средства лица «попытаются опять взбудоражить людей» в республике.

Попытки Запада свергнуть власть в других странах признавали и местные политики. Так, в марте экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг в беседе с представившимися бывшим президентом Украины Петром Порошенко пранкерами Вованом и Лексусом признал, что Лондон и Вашингтон неоднократно добивались смены правительств в разных странах, но подчеркнул, что в случае с Россией не смогли достичь успеха.