Киев, 27 июня, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Три демографических сценария просчитал для Украины демограф Ариэль Драбинский, и все три могут привести к краху страны. Об этом специалист рассказал 26 июня в в интервью польскому порталу Onet. pl.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как пояснил Драбинский, сейчас на территории Украины осталось не6 более 30 миллионов человек, при этом до начала конфликта на территории страны проживало около 37 миллионов человек. После начала российской спецоперации Украину покинули около восьми миллионов человек, при этом демограф пояснил, что он не учитывал естественную убыль населения.

«Есть три демографических сценария для Украины: плохой, очень плохой и драматический. Других нет. Плохой сценарий — это 30 миллионов человек, о которых мы говорили до этого. Очень плохой — 25 миллионов человек, а драматичный — 20 миллионов человек через несколько лет после конфликта», — уточнил Драбинский.

Специалист пояснил, что для восстановления страны необходимо вернуть назад уехавших людей. Однако, по словам демографа, учёные прямо заявляют, что многие уехавшие украинцы не вернутся на родину. При этом ни один из уехавших украинцев не признается в том, что не собирается возвращаться на Украину.

Кроме того, Драбинский отметил, что Украина «вымирает», и это может привести к её краху как государства. К примеру, в 2021 году в стране по естественным причинам умерло 700 тысяч человек, а родилось около 200 тысяч. Актуальную статистику власти Украины не публикуют.

момент Украина «вымирает», что в скором времени может привести к ее краху как государства, заявил демограф Ариэль Драбинский.

По мнению специалиста, сейчас на Украине остались не более 30 миллионов человек: до эскалации конфликта на подконтрольных Киеву территориях жили 37 миллионов человек, после начала спецоперации из страны уехали 8 миллионов украинцев. При этом данная цифра не учитывает естественную смертность в стране, указал он. К примеру, в 2021 году в стране по естественным причинам умерло 700 тысяч человек, а родилось около 200 тысяч, при этом актуальную статистику киевские власти не публикуют, но по данным демографа, в 2022 году уровень рождаемости на Украине составлял 0,9, в этом году, по прогнозам, он снизится до 0,7.

По мнению Драбинского, в страну при наиболее благоприятном сценарии вернётся не более 50% уехавших. Серьезным фактором станет огромная безработица, из-за которой многие люди впоследствии вынужденно покинут Украину в поисках заработка.

Ранее ИА Регнум сообщало, что по данным ООН к 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 миллионов человек, а к 2100 году — составит 45% от текущего показателя. В Госстате Украины отметили, что с начала 2021 года смертность в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25%.

Социологи предполагают, что покинувшие после начала СВО страну украинцы вряд ли вернутся назад, они предпочтут осесть в Европе.