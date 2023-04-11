Киев, 11 апреля, 2023, 05:02 — ИА Регнум. К 2030 году численность населения Украины может снизиться до 24 млн человек, а к 2100 году — составит почти половину от текущего показателя. Об этом сообщает украинское издание «Вести. ua».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

В публикации ссылаются на данные ООН, согласно которым к 2100 году население Украины сократится на 45%.

В Госстате Украины отметили, что с начала 2021 года смертность в стране выросла по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 25%.

Социологи предполагают, что покинувшие после начала СВО страну украинцы вряд ли вернутся назад, они предпочтут осесть в Европе.

«2023-й будет годом катастрофического падения показателя рождаемости с высоким показателем смертности не только из-за военных действий, но и вследствие стрессов, перегрузок, некачественного питания, недостаточности медицинской помощи», — считает руководитель Института демографии и социальных исследований Элла Либанова. Она не исключает, что Украину могут покинуть ещё до пяти млн человек.

По мнению старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Александра Гладуна, европейские страны будут стимулировать эмиграцию с Украины.

На Украину не захотят возвращаться бизнесмены, родители с детьми, обучающимися в Европе, создавшие за рубежом новые семьи люди, а также пенсионеры.

Кроме того, социологи ожидают кризиса на рынке труда, так как в ходе боев погибают опытные специалисты.

Как передавало ИА REGNUM, в конце февраля 2023 года генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что на Украине, где из-за конфликта почти 40% населения страны (17,6 млн человек) нуждаются в гуманитарной помощи и защите, необходимо установить мир. Во всем мире 339 млн человек нужна гуманитарная помощь, и это на 25% больше, чем в 2022 году.