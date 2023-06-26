Москва, 26 июня, 2023, 22:26 — ИА Регнум. Организаторы мятежа своей попыткой свергнуть власть в России намеревались взять реванш из-за неудач в ходе контрнаступления украинских войск, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к согражданам 26 июня.

Гавриил Григоров/ТАСС Владимир Путин

«Они потирали руки, мечтая взять реванш за свои неудачи на фронте в ходе так называемого контрнаступления, но просчитались», — сказал глава государства.

Президент также назвал зачинщиков мятежа врагами России.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3815839" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Путин назвал цели тех, кто организовал попытку мятежа в России

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня бойцы частной военной кампании «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным покинули свои полевые лагеря и вошли в Ростов-на-Дону. Часть сил выдвинулась в сторону Москвы.

Владимир Путин назвал происходящее мятежом. Белорусский президент Александр Лукашенко, с согласия российского лидера, провёл переговоры с Пригожиным. В результате этих контактов удалось добиться деэскалации ситуации — движение отрядов «Вагнера» на Москву остановили, и ЧВК вывела свои силы из Ростова-на-Дону.