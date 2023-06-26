Ростов-на-Дону, 26 июня, 2023, 19:17 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону вспыхнул пожар в зоопарке. Об этом 26 июня сообщило региональное управление МЧС.

Эрик Романенко/ТАСС Сотрудники МЧС России на месте тушения пожара на территории Ростовского зоопарка на Зоологической улице

Сообщается, что площадь возгорания достигла 300 «квадратов».

«Спасатели выехали на место происшествия — Зоологическая, 3», — сообщили в ведомстве.

Пожару присвоили второй ранг опасности. Угроза распространения отсутствует.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Животных эвакуируют. К тушению привлекли 48 человек и задействовали 17 единиц техники.

Ростовский зоопарк — один из крупнейших в России и Европе. Там содержатся около 5 тысяч животных 400 видов, несколько десятков из которых — краснокнижные.