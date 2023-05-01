Пхеньян, 1 мая, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Размещение американских атомных подводных лодок и другого стратегического вооружения на Корейском полуострове угрожает региону ядерной войной, считает обозреватель северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК) Чхве Чжу Хён.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

По мнению эксперта, гегемонистской целью США является превращение всей Южной Кореи в свой крупнейший аванпост на Дальнем Востоке, использовать который будут при реализации стратегии по достижению мирового господства.

Подписанная лидерами Южной Кореи и США Юн Сок Ёлем и Джо Байденом Вашингтонская декларация о ядерном сдерживании — лишь предлог для развёртывания американского оружия.

Эти две страны регулярно разрушают режим ядерного нераспространения и пытаются избежать ответственности за свои деяния. Размещение на полуострове ядерного оружия нарушит межкорейскую декларацию, добавил Чхве Чжу Хён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЦТАК отмечали, что КНДР не должна ни колебаться, ни останавливаться ни на секунду, чтобы стать ещё сильнее и более тщательно подготовленной. США и их марионеткам, которые стремятся задушить КНДР, придётся дорого заплатить.