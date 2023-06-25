Киев, 25 июня, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников предположил, что в текущем году произойдут кардинальные перемены в конфликте с Россией. Об этом он заявил 25 июня в интервью американскому телеканалу Fox.

Иван Шилов ИА REGNUM Алексей Резников

«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал Резников.

При этом он не смог чётко ответить на вопрос о том, сколько продлится конфликт.

Говоря об наступлении ВСУ, он заявил, что сейчас идёт подготовительная операция, поскольку в Киеве понимают, что у России крепкие линии обороны, особенно минные поля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 июня в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.

Президент России Владимир Путин указал, что в наступлении ВСУ сейчас наблюдается определённое затишье, так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике. Российский лидер отмечал, что противник пытается атаковать на четырёх направлениях, но нигде не может добиться успеха.

25 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили десять атак ВСУ в районе Артёмовска.