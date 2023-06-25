Глава минобороны Украины предрёк перемены в конфликте
Министр обороны Украины Резников: нынешний год приведёт к переменам в конфликте
Киев, 25 июня, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Глава министерства обороны Украины Алексей Резников предположил, что в текущем году произойдут кардинальные перемены в конфликте с Россией. Об этом он заявил 25 июня в интервью американскому телеканалу Fox.
«Я думаю, что этот год в корне изменит ситуацию», — сказал Резников.
При этом он не смог чётко ответить на вопрос о том, сколько продлится конфликт.
Говоря об наступлении ВСУ, он заявил, что сейчас идёт подготовительная операция, поскольку в Киеве понимают, что у России крепкие линии обороны, особенно минные поля.
Как сообщало ИА Регнум, 21 июня в интервью BBC президент Украины Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ проходит не так, как ему хотелось бы, и вновь потребовал истребители F-16 и гарантии безопасности от НАТО.
Президент России Владимир Путин указал, что в наступлении ВСУ сейчас наблюдается определённое затишье, так как украинская армия понесла серьёзные потери в личном составе и технике. Российский лидер отмечал, что противник пытается атаковать на четырёх направлениях, но нигде не может добиться успеха.
25 июня официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска отразили десять атак ВСУ в районе Артёмовска.