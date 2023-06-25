Судак, Крым, 25 июня, 2023, 03:15 — ИА Регнум. В городе Судаке Республики Крым поздним вечером 24 июня загорелось кафе, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Mchs.gov.ru Пожарные

Информация о возгорании учреждения общественного питания на улице Набережная поступила на пульт спасателей в 21:55 мск.

Как уточнили в ведомстве, локализовать пожар удалось в 23:22 мск. Ликвидировать возгорания пожарные смогли в 01:17 мск 25 июня. Общая площадь пожара составила 400 кв. метров. Информация о пострадавших не поступала.

К ликвидации возгорания привлекались 69 человек и 15 единиц техники.

Ранее ИА Регнум передавало, 5 июня в результате пожара в торгово-развлекательном центре «Ковчег» в городе Назрани в Ингушетии пострадал один человек. Площадь горения составила около 200 кв. метров. На момент возникновения пожара посетителей в кафе не было.