Симферополь, 25 июня, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Рабочая группа при Госсовете Крыма готовит два запроса в Конституционный суд, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству парламента Крыма Сергей Трофимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

От уточнил, что первый запрос касается соответствия Конституции Российской Федерации закона СССР от 26 апреля 1954 года «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав Украинской ССР», второй — официального толкования положений Конституции Российской Федерации.

Работу, по словам Трофимова, планируется закончить к началу августа. Проект запроса в крымском парламенте будет представлен на открытии осенней сессии.

Ранее ИА Регнум передавало, что член заксобрания Крыма Сергей Трофимов неоднократно подчёркивал, что были нарушены права и свободы населения, у крымчан не спрашивали, хотят ли они выйти из состава одного государства и войти в другое. Независимые эксперты-историки, по его словам, пришли к выводу, что не было никаких оснований для передачи полуострова в состав Украинской ССР.