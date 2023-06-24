Южно-Сахалинск, 25 июня, 2023, 02:23 — ИА Регнум. В центральной части Сахалина зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2, сообщили 25 июня в сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семёнова уточнила, что подземные толчки произошли в 03:54 по местному времени (19:54 мск 24 июня). Очаг располагался на глубине трёх км, пишет РИА Новости.

По оперативным данным, землетрясение ощутили жители села Онор Смирныховского района силой от трёх до четырёх баллов.

Информация о разрушениях и пострадавших не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня в течение получаса на Сахалине произошло два землетрясения. Эпицентр первых толчков магнитудой 3,5 находился в Смирныховском районе, в семи километрах восточнее села Рощино. Очаг располагался на глубине семи км. Эпицентр второго землетрясения располагался в Смирныховском районе, в 18 км на юго-запад от села Онор. Очаг подземных толчков располагался также на глубине семь км.